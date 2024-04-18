Гладков заявил о сирене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что сирена ракетной опасности действует в Белгороде и Белгородском районе. Он попросил жителей города не подходить к окнам, если те находятся дома.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал он.

Утром 18 апреля Гладков сообщил об уничтожении в небе над регионом 21 воздушной цели. В свою очередь воронежский губернатор Александр Гусев заявил о перехвате трех метеозондах и нескольких беспилотников. Глава Ростовской области Василий Гусев проинформировал об уничтожении трех дронов.