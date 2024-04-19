ВСУ атаковали Россию дронами, реактивными снарядами Vampire и ракетами «Атакмс»

МО: ВСУ атаковали РФ дронами, реактивными снарядами Vampire и ракетами «Атакмс»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 19 апреля, атаковали территорию России дронами, снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и оперативно-тактическими ракетами «Атакмс». Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских беспилотника. Помимо этого, три ракеты «Атакмс» перехватили над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 18 апреля, по информации Минобороны, над тремя регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов ВСУ и 5 малоразмерных воздушных шаров.