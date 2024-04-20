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00:03, 20 апреля 2024Россия

Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Губернатор Старовойт: над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Фото: Stringer / Reuters

Над Курской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 апреля заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны сообщило, что средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. Отмечается, что попытки атаки по территории региона были пресечены в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об объявлении в регионе опасности атаки БПЛА. Он призвал жителей сохранять спокойствие, а также подчеркнул, что силы ПВО были приведены в готовность

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      Маргарита Пименова
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