Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявлении в регионе опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он заявил 19 апреля в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, а также подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

Ранее бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин раскрыл уловку Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак по городам РФ. По его словам, украинские военные воспользовались направлением ветра и запустили метеозонды со взрывчаткой. При этом эксперт объяснил, что ВСУ не смогут постоянно использовать данную тактику.