Россиянам дали рекомендации по выбору качественной зубной щетки

Стоматолог Лапушкина: у хорошей зубной щетки должно быть пять тысяч щетинок

Использование хорошей зубной щетки — один из важных аспектов заботы о здоровье полости рта, считает стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга» Анна Лапушкина. Рекомендации по выбору качественной щетки она дала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Лапушкиной, правильно подобранная зубная щетка очищает зубы от налета и зубного камня и предотвращает развитие таких заболеваний полости рта, как кариес и пародонтит. Слишком жесткие щетинки, предупредила она, могут повредить десны и эмаль зубов, а слишком мягкие плохо справляются с задачей чистки. «Выбрать щетку с большим количеством щетинок — лучший вариант. Оптимальное количество — не менее пяти тысяч щетинок, такие модели можно найти в аптеках Москвы по цене от 500 до 900 рублей. Они позволяют сделать одно движение щеткой эквивалентным четырем-пяти движениям обычной щеткой», — рассказала она.

Также стоматолог перечислила, что должно входить в «джентльменский набор» человека, решившего правильно ухаживать за зубами. Прежде всего это обычная зубная щетка (электрическая или мануальная). Лапушкина уточнила, что мягкие зубные щетки с равномерной длиной щетинок являются наилучшим выбором, так как бережно удаляют загрязнения даже из труднодоступных мест, не повреждая десневую ткань. «Однако важно помнить, что давить на мягкую щетку не следует, так как это может привести к деформации щетины и ухудшению ее работы», — сказала она. Для ухода за дальними зубами врач в дополнение к обычной щетке порекомендовала купить монопучковую зубную щетку.

Отличительной особенностью данного инструмента является один пучок щетин, имеющий коническую форму и маленькая головка округлой формы. У таких щеток тонкая ручка с небольшим изгибом, что обеспечивает более глубокую очистку труднодоступных участков и областей, которые могут быть пропущены обычной зубной щеткой. Монопучковая зубная щетка идеально подходит для ухода за отдельно стоящими зубами, зубами мудрости, а также для чистки зубов при наличии брекетов, ортодонтических конструкций или имплантов, а также тем, у кого имеется скученность зубов и рецессии десны Анна Лапушкина стоматолог-гигиенист

Кроме того, продолжила врач, для ухода за дальними зубами нужны ершики — особые щетки с длинным и узким круговым ворсом, которые помогут эффективнее удалять налет. «Также они могут использоваться для очистки пространства между дугой брекетов и эмалью. Однако необходимо помнить, что эффективность использования ершиков может быть индивидуальной — важно подобрать нужный калибр щетинок», — предупредила она.

При покупке электрической щетки, совершающей до 18 тысяч колебаний в минуту, или ультразвуковой щетки с генератором ультразвуковых волн, добавила Лапушкина, стоит учитывать, что слишком интенсивная чистка может привести к потере эмали или перегреву зубов. Ионную щетку, уточнила врач, не рекомендуется использовать людям с воспалительными процессами в ротовой полости, включая курильщиков: никотиновые смолы могут спровоцировать воспаление. Любую щетку, подчеркнула она, нужно менять раз в три месяца.

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