Стоматолог озвучила срочные симптомы для удаления «восьмерок»

Врач Сумцова: боль, отек, гной являются симптомами срочного удаления «восьмерок»

Симптомами для срочного удаления зубов мудрости («восьмерок») являются боль, отек и покраснение десен вокруг зуба или гной. Об этом рассказала стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с NEWS.ru.

«Неприятный запах изо рта, гнойное отделяемое из-под десны, дискомфорт при жевании или открывании рта: все эти симптомы — явные знаки того, что пора обратиться к стоматологу», — озвучила врач.

Ранее доктор Арам Давидян призвал раз в полгода проводить профессиональную чистку зубов, это главное действие для сохранения здоровья полости рта. Он уточнил, что даже при регулярной и правильной чистке зубов в домашних условиях возможно образование зубных камней и бактериальных отложений под деснами и между зубами. Убрать их можно только в кресле у стоматолога.