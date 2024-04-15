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08:51, 15 апреля 2024Забота о себе

Стоматолог озвучила срочные симптомы для удаления «восьмерок»

Врач Сумцова: боль, отек, гной являются симптомами срочного удаления «восьмерок»

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Симптомами для срочного удаления зубов мудрости («восьмерок») являются боль, отек и покраснение десен вокруг зуба или гной. Об этом рассказала стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с NEWS.ru.

«Неприятный запах изо рта, гнойное отделяемое из-под десны, дискомфорт при жевании или открывании рта: все эти симптомы — явные знаки того, что пора обратиться к стоматологу», — озвучила врач.

Ранее доктор Арам Давидян призвал раз в полгода проводить профессиональную чистку зубов, это главное действие для сохранения здоровья полости рта. Он уточнил, что даже при регулярной и правильной чистке зубов в домашних условиях возможно образование зубных камней и бактериальных отложений под деснами и между зубами. Убрать их можно только в кресле у стоматолога.

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      Александра Синицына
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