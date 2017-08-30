Киркоров под видом «матерщинника и плута» Кирилла Приколова объявил в розыск себя

Эстрадный певец Филипп Киркоров попросил у подписчиков помощи. В своем Instagram он разместил пост, в котором объявил в розыск «особо опасного плута, матерщинника и хулигана».

По словам Киркорова, мошенник по имени Кирилл Приколов выдает себя за певца. «Разве там есть какое-то сходство со мной?! Терпеть подобные провокации я не намерен. Готовлю обращение в соответствующие органы по поводу этого афериста», — возмутился он.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Aug 29, 2017 at 9:10am PDT

Он также прикрепил ссылку на Instagram Приколова, единственная публикация там — постановочная видеозапись, на которой Киркоров крадет сумку у прохожего и угоняет машину. В финале звучит мелодия из шоу «Ералаш».

Некоторые комментаторы обвинили артиста в желании пропиариться. «Новый способ раскручивать клип», — написал один из них. «Боже, этот чувак просто прикалывается. Опять вы делаете из мухи слона...» — отметил другой. «Это называется, как привлечь подписчиков для приятеля за счет своего имени», — подчеркнул еще один пользователь.