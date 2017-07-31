Самыми высокооплачиваемыми российскими музыкантами стали Нетребко и Киркоров

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год. Информация появилась на сайте издания в понедельник, 31 июля.

Возглавила рейтинг оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 миллиона долларов. На второй строчке — эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

В топ-10 также вошли Дима Билан (шесть миллионов долларов), Григорий Лепс (шесть миллионов), группа «Би-2» (5,7 миллиона), Сергей Шнуров (пять миллионов), Земфира (пять миллионов), Николай Басков (4,3 миллиона) и Егор Крид (четыре миллиона).

Ранее в июле Forbes составил рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Егор Крид и Анна Нетребко вошли в первую десятку списка.