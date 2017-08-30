Шнуров намекнул на коллаборацию с Pharaoh

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал совместную фотографию с клауд-рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh. Снимок появился в Instagram исполнителя.

«Препати большого рэпа», — подписал Шнуров свой пост.

препати большого рэпа A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Aug 30, 2017 at 7:19am PDT

В кадр также попали хип-хоп-артист Александр Степанов, более известный как ST, музыкант «Ленинграда» Андрей Антоненко, Александр Дмитриев и супруга Шнурова Матильда. У некоторых из них в аккаунтах появились похожие фотографии.

Пользователи заподозрили, что таким образом солист «Ленинграда» намекает на предстоящий совместный проект с рэперами.

«Будет совместочка?» — написал один из комментаторов.

Ранее появился еще один совместный снимок Pharaoh и Шнурова. Кадр был опубликован в Instagram последнего в июне. «Фараон. Дико, например», — написал музыкант, не уточнив, ведут ли артисты совместную работу.

