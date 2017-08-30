Шнуров признался в любви к выступившим под его песни российским гимнасткам

Видео: shnurovs / Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в любви к российским гимнасткам, выступившим на Универсиаде в Тайбэе под его песни. Запись певец сделал на своей странице в Instagram в среду, 30 августа.

«Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни "Ленинграда"! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам», — написал Шнуров, добавив, что начинает любить гимнастику.

Женская сборная России по спортивной гимнастике в составе Лилии Ахаимовой, Дарьи Елизаровой, Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой и Евгении Шелгуновой завоевала золото на Универсиаде-2017. Всего на соревнованиях, которые завершились 30 августа, российские спортсмены выиграли 94 медали (25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых), заняв четвертое место в общем зачете.