Россияне завоевали 94 медали на Универсиаде-2017

Российские спортсмены завоевали 94 медали на Универсиаде в Тайбэе, которая завершилась в среду, 30 августа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе россиян 25 золотых наград, 31 серебряная и 38 бронзовых. Команда заняла четвертое место в общем медальном зачете, уступив Японии (37-27-37), Южной Кореи (30-22-30) и команде Тайваня (26-34-30).

На предыдущей Универсиаде, которая прошла в 2015 году в южнокорейском Кванджу, российская сборная завоевала 122 медали (34-39-49) и уступила только команде хозяев. В 2013 году Игры прошли в Казани, на них сборная России выиграла 292 медали (155-75-62) и заняла первое место, на 215 наград обойдя Китай.

Следующие летние Всемирные студенческие игры пройдут в 2019 году в Неаполе (Италии). Зимняя Универсиада-2019 состоится в Красноярске.