Чемпион ОИ-2012 по прыжкам в воду Захаров выиграл Универсиаду

Олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров завоевал золотую медаль в прыжках воду с трехметрового трамплина на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Захаров набрал 533,00 балла по итогам шести попыток. Серебро завоевал серебряный призер ОИ-2012 в синхронных прыжках с трехметрового трамплина россиянин Евгений Кузнецов (500,75), бронзу — итальянец Джованни Точчи (489,40).

26-летний Захаров принес российской сборной девятую золотую медаль на Универсиаде. Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 44 награды, помимо золотых на счету россиян 13 серебряных и 22 бронзовых награды.

На счету Захарова помимо золота ОИ-2012 в Лондон, победа на чемпионате мира-2017 в Будапеште, а также награда высшего достоинства на Универсиаде-2013 в Казани.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.