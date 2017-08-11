Россиянка стала двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду в категории Masters

Россиянка Елена Смирнова завоевала две золотые медали в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в категории Masters. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спортсменка стала первой на метровом и трехметровом трамплинах.

«Не думала, что буду первой, но очень старалась. Год тренировок. Два дня напряженных соревнований. Очень достойные соперники», — написала Смирнова в своем аккаунте в Facebook.

В прошлом году на Европейском чемпионате по водным видам спорта среди профессионалов и любителей разных возрастных категорий LEN EUROPEAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS 2016 в Лондоне Смирнова также завоевала две золотые медали (трамплин 1 и 3 метра), набрав рекордное количество баллов в данной дисциплине – 260,15.

Спортсменка с 2001 года возглавляет фонд «Созидание». Организация оказывает помощь детским домам, домам ребенка, приютам и интернатам, больницам, а также детям и взрослым, находящимся на лечении в клиниках. Также фонд поддерживает на постоянной основе малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи с усыновленными детьми, семьи, где детей воспитывают дедушки и бабушки, семьи с детьми-инвалидами.

