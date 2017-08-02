Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по плаванию

Сборная России по плаванию победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на этапе Кубка мира в Москве. Об этом в среду, 2 августа, сообщает ТАСС.

Команда, за которую выступали Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Вероника Попова, преодолела дистанцию за 1 минуту 39,10 секунды. Спортсмены по очереди плыли в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем. Второй пришла к финишу сборная Польши (1.40,79), третьей — команда Германии (1.42,71).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.

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Ранее в среду стало известно, что с этапа снялась пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

На ЧМ по водным видам спорта в Будапеште, который завершился 30 июля, сборная России повторила собственный рекорд по количеству завоеванных медалей. Команда выиграла 25 наград (11 — золотых), заняв третье место в общем зачете после Китая и США.