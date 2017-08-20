Прыгуны в воду Измайлов и Шлейхер выиграли для России первое золото Универсиады

Россияне Роман Измайлов и Никита Шлейхер выиграли золотые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Универсиаде в Тайбэе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Измайлов и Шлейхер набрали 411,99 балла. Серебряные медали завоевали представители Северной Кореи Хен Ил Мен и Ри Хен Джу (410,70 балла). Третьими стали южнокорейцы Ву Харам и Ким Йоннам (391,26 балла).

Это золото стало для сборной России первым на турнире. Летняя Универсиада в Тайбэе стартовала 19 августа и продлится до 30 августа.

Шлейхер — трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в воду 2016 года. Кроме того, на его счету золото и серебро Европейских играх в Баку в 2015 году. Измайлов завоевал бронзу в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира в Казани в 2015 году, также в его активе третье место на континентальном первенстве 2008 года.