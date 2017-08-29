Шнуров исполнил «Экспонат» перед попугаем

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил в Калининградском зоопарке перед самкой сине-желтого ары по кличке Моника. Видеозапись музыкального номера опубликована на YouTube-канале Калининград.Ru во вторник, 29 августа.

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Шнуров исполнил песню «Экспонат». В подписи к ролику отмечается, что Моника активнее всего реагирует на энергичные ритмы, поэтому композиция пришлась птице по вкусу.

В ноябре 2016 года Шнуров исполнил измененную песню «Музыка для мужика» перед Дмитрием Нагиевым, появившимся на репетиции «Ленинграда».