Киселев окунулся в виртуальную реальность, махнул ногой и стал мемом

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Дмитрий Киселёв

Паблик «Лентач» предложил подписчикам устроить фотошоп-битву, взяв за основу фотографию с телеведущим и директором международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, осваивающим виртуальную реальность.

«Киселев погрузился в виртуальную реальность. Только его зрители делают это каждый день Открываем фотошоп-баттл».

Пользователи с энтузиазмом восприняли предложения и пофантазировали, в какой еще ситуации Киселев мог бы применить умение размахивать ногами. Некоторым поза Киселева напомнила жест политика Алексея Навального, пытавшегося ногами отбиться от агрессора со связкой сарделек.

Киселев протестировал очки виртуальной реальности на открытии интерактивной выставки «Нужен гол!», посвященной истории футбола. Мероприятие проходило у штаб-квартиры «Россия сегодня».

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