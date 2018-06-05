Киселев окунулся в виртуальную реальность, махнул ногой и стал мемом

Паблик «Лентач» предложил подписчикам устроить фотошоп-битву, взяв за основу фотографию с телеведущим и директором международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, осваивающим виртуальную реальность.

«Киселев погрузился в виртуальную реальность. Только его зрители делают это каждый день Открываем фотошоп-баттл».

Пользователи с энтузиазмом восприняли предложения и пофантазировали, в какой еще ситуации Киселев мог бы применить умение размахивать ногами. Некоторым поза Киселева напомнила жест политика Алексея Навального, пытавшегося ногами отбиться от агрессора со связкой сарделек.

Фото: Twitter 1 /7

Киселев протестировал очки виртуальной реальности на открытии интерактивной выставки «Нужен гол!», посвященной истории футбола. Мероприятие проходило у штаб-квартиры «Россия сегодня».

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