Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Отмечается, что договоренность была достигнута по итогам телефонного разговора украинского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В частности, Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Меркель, в свою очередь, выразила поддержку усилиям Украины для установления мира в Донбассе и согласилась с необходимостью встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Встреча лидеров стран «Нормандской четверки» пройдет в сентябре. 26 августа канцлер Германии сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что возможность нового саммита прорабатывается, и отметил, что мероприятию должна предшествовать большая «домашняя работа». Президент России Владимир Путин отмечал, что общение с Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «Нормандской четверки».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей России, Германии, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!