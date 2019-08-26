Россия предложила «нормандской четверке» тему для обсуждения

Москва рассчитывает, что «нормандская четверка» обсудит разведение сил в Донбассе вдоль всей линии соприкосновения. Об этом в понедельник, 26 августа, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Россия постоянно напоминает своим партнерам о необходимости обеспечить выполнение ранее принятых решений, чтобы «авторитет "нормандского формата" не пострадал», отметил министр.

Одним из таких решений является разведение сил и средств в трех пилотных районах на линии соприкосновения. Предпринимаемые для этого действия в районе Станицы Луганской глава МИД назвал «позитивным развитием событий». Далее необходимо «повторно организовать разведение сил и средств» в двух других районах: Петровском и Золотом.

«Я надеюсь, что разведение сил и средств состоится во всех трех районах, — продолжил Лавров. — И уже "нормандский формат", собравшись, сможет договариваться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения».

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При этом планировать новые встречи в «нормандском формате» возможно после прояснения позиции нового украинского правительства по поводу Минских договоренностей, уверен глава российского МИД. Он выразил надежду, что Киев объявит о продолжении курса на выполнение соглашений.

Ранее в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что возможность нового саммита прорабатывается, и отметил, что мероприятию должна предшествовать большая «домашняя работа».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей России, Германии, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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