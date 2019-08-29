Новый глава МИД Украины пообещал подумать над выполнением минских соглашений

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов подумать над выборами в Донбассе, амнистией и снятием торговых ограничений. Об этом он сказал в ходе первого заседания украинского парламента девятого созыва, трансляцию которого в YouTube ведет телеканал «112 Украина».

По его словам, руководство Украины готово пойти на такие шаги в случае, если процесс урегулирования в Донбассе продолжит продвигаться. Кроме того, он надеется на полное восстановление контроля над российско-украинской границей.

При этом Пристайко отметил, что на данный момент не имеет значения, как именно Киев будет достигать этой цели. По его словам, украинский МИД рассчитывает, что выполнение всех этих обещаний должно занять полгода.

Вадим Пристайко был назначен на пост министра иностранных дел Украины во время первого заседания Верховной Рады девятого созыва. Его кандидатуру поддержали 310 депутатов из 450. До этого он занимал пост заместителя руководителя офиса президента по международным делам.

Проведение выборов в Донбассе, амнистия для участников военных действий и снятие торговых ограничений прописано в минских соглашениях. Ранее против предоставления амнистии для участников боевых действий в Донбассе выступил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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