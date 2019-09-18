Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу

Представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в срыве соглашения о порядке правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера"», — сказал Грызлов.

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Ранее 18 сентября стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмаера» по закреплению за Донбассом особого статуса. В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В тот же день глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев согласовал использование так называемой «формулы Штайнмайера» при урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

Формула Штайнмайера — это предложения бывшего главы МИД Германии, нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмаера. Они предполагают закрепление за Донбассом особого статуса, а также возможную амнистию и проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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