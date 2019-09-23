Киев назвал возможные сроки встречи в «нормандском формате»

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться в конце сентября — начале октября 2019 года. Об этом в интервью порталу «Левый берег» рассказал помощник президента Украины по международным делам Андрей Ермак.

«Эта встреча должна состояться, потому что должна состояться личная встреча президента [Украины Владимира] Зеленского и президента [России Владимира] Путина. Важно, чтобы они встретились», — сказал он. По его словам, встреча в «нормандском формате» должна пройти после переговоров украинского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Как отметил Ермак, за конец сентября в качестве даты заседания по Донбассу высказались лидеры Германии, Франции и Украины. «Россия не дала подтверждения, но и не сказала "нет"», — заключил помощник Зеленского.

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13 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться в октябре. «Назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы», — отмечал он. По словам представителя Кремля, о том, что встреча пройдет в самое ближайшее время, не может быть и речи.

Позднее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что кроме договоренностей по Донбассу, Киев надеется заключить соглашение по газу. Вопрос энергетической безопасности Украины, по его словам, значится в некоторых документах и заявлениях «нормандского формата».

На проведении очередного заседания с участием лидеров стран «нормандской четверки» в ходе последней встречи с Путиным настаивал его французский коллега Эммануэль Макрон. О необходимости встречи заявлял и Зеленский.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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