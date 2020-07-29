МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске

Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1», его слова передает РИА Новости.

«Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы», — сказал он. Дипломат также добавил, что ведомства страны вынуждены были адекватно реагировать на происходящие события.

Материалы по теме Кто на старенького? В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?

Казакевич отметил, что в организации протестов через интернет используются те же механизмы, что и при цветных революциях. «Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее», — пояснил дипломат. По его мнению, опасность представляют не сами технологии, а люди, которые за ними стоят.

Он подчеркнул, что администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за инициирование беспорядков. Казакевич уверен, что призывать к таким акциям можно где угодно, главное — сам факт призыва. При этом, по его словам, службы безопасности Белоруссии вовремя находят таких людей и пресекают их деятельность.

14 июля в Белоруссии проходили акции протеста, вызванные арестом и недопуском оппозиционных кандидатов на президентские выборы. Некоторые митинги заканчивались стычками с ОМОНом. После одной из акций были задержаны около 300 человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.