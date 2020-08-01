Белорусский политик назвал обвинения в сговоре с россиянами «бредом сивого мерина»

Белорусский оппозиционный политик и лидер незарегистрированной партии «Народная громада» Николай Статкевич, который сейчас находится под арестом, отверг обвинения в сговоре с российскими гражданами, которых Минск считает боевиками ЧВК Вагнера. Об этом Статкевич написал в Facebook.

«Вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина», — заявил Статкевич.

«Раньше они считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в том месте, где я не был, — добавил политик. — Теперь они решили, что я владею и какой-то телепатией, потому что силой мысли проникаю в сознание и организовываю заговор с Тихановским и "вагнеровцами"».

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Ранее российский консул в республике рассказал, что посетил арестованных россиян и заявил, что мнение минских властей о сговоре задержанных в Белоруссии россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем является «надуманной и недействительной позицией».

Николай Статкевич — лидер незарегистрированной партии «Народная громада». В 2011 году он получил шесть лет колонии за организацию массовых беспорядков после президентских выборов 2010-го. Через четыре года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал оппозиционера. Однако судимость считается неснятой в течение восьми лет. 29 июня 2020 года на него завели дело по статье об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.