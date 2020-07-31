Украина запросила временный арест воевавших на Донбассе «российских боевиков»

Офис генерального прокурора Украины запросил у Белоруссии подвергнуть временному аресту часть задержанной ранее группы «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о тех из них, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Украина намерена просить о выдаче 28 участников группы. Девять из них, имеющих украинское гражданство, подозревают в участии в террористической организации.

Ранее в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена потребовать экстрадиции задержанных. У некоторых из них есть украинское гражданство.