Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией

Белоруссия всегда будет сотрудничать с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает «Интерфакс».

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — пообещал глава государства во время общения с журналистами в Минске.

Он заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора сказал ему: «Мы в одной лодке».

Лукашенко добавил, что у него нет проблем с вопросом, куда совершить первый визит после президентских выборов. «Нам не надо ничего демонстрировать. Мы будем сотрудничать со всеми», — заверил он.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Главным оппозиционным кандидатом является Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были допущены до выборов. Бабарико находится в СИЗО, Цепкало покинул страну, опасаясь преследования.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян. Минск заявил, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые прибыли для организации массовых беспорядков в преддверии голосования.