В Киеве завоняло после удара беспилотника

«Страна.ua»: В Киеве пожаловались на вонь после удара беспилотника

В Киеве после удара российских войск пожаловались на вонь неизвестного происхождения. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мощный пожар в Киеве после атаки беспилотника. Паблики пишут о вони и призывают закрывать окна», — говорится в публикации.

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, удар был нанесен по неназванному нежилому зданию. О причинах неприятного запаха в городе не уточняется.

В ночь на 8 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. Под удар, в частности, попал завод «Самсунг-Украина», где производились детали для крылатых дальнобойных украинских ракет.