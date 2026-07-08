В Киеве завоняло после удара беспилотника

В Киеве после удара российских войск пожаловались на вонь неизвестного происхождения. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».
«Мощный пожар в Киеве после атаки беспилотника. Паблики пишут о вони и призывают закрывать окна», — говорится в публикации.
По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, удар был нанесен по неназванному нежилому зданию. О причинах неприятного запаха в городе не уточняется.
В ночь на 8 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. Под удар, в частности, попал завод «Самсунг-Украина», где производились детали для крылатых дальнобойных украинских ракет.