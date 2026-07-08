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14:26, 8 июля 2026Бывший СССР

В Киеве завоняло после удара беспилотника

«Страна.ua»: В Киеве пожаловались на вонь после удара беспилотника
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве после удара российских войск пожаловались на вонь неизвестного происхождения. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мощный пожар в Киеве после атаки беспилотника. Паблики пишут о вони и призывают закрывать окна», — говорится в публикации.

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, удар был нанесен по неназванному нежилому зданию. О причинах неприятного запаха в городе не уточняется.

В ночь на 8 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. Под удар, в частности, попал завод «Самсунг-Украина», где производились детали для крылатых дальнобойных украинских ракет.

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