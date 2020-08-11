Идущую на протестующих колонну ОМОНа в Минске сняли на видео

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В Минске сняли на видео колонну бойцов ОМОНа, идущую на протестующих. Запись прислал читатель «Ленты.ру», который попросил сохранить анонимность.

На кадрах видно, как силовики со щитами в руках плотными рядами идут вперед и стучат в ритм. Перед ними находится вход в подземный пешеходный переход, дальше — проезжая часть, заполненная сигналящими автомобилями. За дорогой видно, как разбегаются люди.

Несколько ОМОНовцев забегают в переход и затем вытаскивают оттуда задержанных.

Ранее 11 августа сообщалось, что в Минске мужчина с плакатом заблокировал одну из линий метро. Он встал на рельсах перед поездом на станции «Купаловская», держа в руках плакат «Прекратите калечить и убивать людей». Пассажиры вышли из вагонов метро и начали аплодировать протестующему, пишут очевидцы.

По всей Белоруссии 9 и 10 августа проходили массовые акции протеста и столкновения с силовиками. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждено более 20 уголовных дел.