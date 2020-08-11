Перечислено вооружение белорусских силовиков для подавления протестов

Сотрудники силовых ведомств, задействованные в подавлении протестов в Белоруссии, активно применяют различные виды вооружения и техники против митингующих. Среди них называют, в частности, водометы и гранатометы.

Telegram-канал «Военный обозреватель» отметил, что белорусские силовики прибегают к использованию нелетальных боеприпасов, светошумовых и газовых гранат. «Канал специального назначения» обратил внимание на то, что для забрасывания протестующих подобными гранатами спецназовцы применяют помповый гранатомет российского производства ГМ-94.

Также «Военный обозреватель» опубликовал снимки, на которых запечатлен проезжающий по улицам Минска армейский путепрокладчик (инженерный танк) БАТ-2. По предположению канала, эту машину планируется использовать для сноса баррикад, возведенных протестующими в центре белорусской столицы.

Как пишет «Подъем», для разгона митингующих в центре Минска были направлены водометы и спецавтомобили, оборудованные штурмовым заградительным комплексом «Рубеж». Подобные автомобили позволяют размещать на верхней платформе двух человек, которые могут производить стрельбу из штатного стрелкового оружия, применять нелетальное и боевое специальное оружие. Также такие машины могут быть оборудованы громкоговорящей связью большой мощности.

Ранее 11 августа стало известно, что из микрорайона на окраине Минска, Уручья, в центр города направилась тяжелая военная техника. Переброской военной техники в Минск белорусские военные занимались и 10 августа: в городе были замечены автозаки, водометы и автобусы с людьми, двигавшиеся в сторону центра.

В день выборов президента Белоруссии, 9 августа, Минск также заполонила военная техника. В столице и других городах начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны около трех тысяч человек, пострадали несколько десятков. 10 августа столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов возобновились.