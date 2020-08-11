В Бресте военный развернул колонну грузовиков и попал на видео

Военнослужащий в Бресте перешел на сторону протестующих, развернув колонну грузовиков, направляющуюся в центр города. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Как видно на кадрах, участники акции не пускали в город колонну из четырех военных грузовиков — вероятно, ГАЗ-66, прибытие которых в город ранее анонсировал тот же ресурс. Протестующие общаются с одним из военных, спрашивая его: «Ты с нами?». В ответ белорус говорит: «Я никого не ударю».

Он жестами указывает водителям грузовиков разворачиваться, после чего они действительно уезжают в другом направлении.

Ранее появились кадры, где один из белорусских бойцов отряда ОМОН снимает каску и переходит на сторону участников акции протеста. Толпа скандирует «Молодец!».

10 августа столкновения протестующих с полицией во многих городах Белоруссии возобновились. МВД официально сообщило об одном погибшем. В Минске участники акций протеста строили баррикады и оставляли самодельных противотанковых ежей на дорогах. В ответ силовики применяли спецтехнику, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, был задействован военный спецназ.

9 августа по всей Белоруссии начались массовые протесты и столкновения с ОМОНом. Участники акции не согласны с итогами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.