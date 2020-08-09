Жена сбежавшего в Москву соперника Лукашенко тоже сбежала

Одна из лидеров объединенной белорусской оппозиции, жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника сбежала из страны накануне выборов. Об этом сообщает в воскресенье, 9 августа, РИА Новости.

Как сообщили в штабе другого незарегистрированного кандидата, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, Вероника Цепкало присоединилась к своему супругу, ранее уехавшему в Москву вместе с сыновьями, и проголосовала там. «Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно», — говорится в заявлении штаба.

Источник агентства отмечает, что Цепкало решила бежать после ареста официальной представительницы штаба Бабарико, одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой накануне вечером. Женщину силой увезли во время ужина, но позже отпустили со словами, что приняли ее за другого человека.

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Кроме того, накануне выборов МВД задержало Марию Мороз, главу штаба кандидата в президенты страны и главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. Женщину доставили «для беседы» в отдел по борьбе с организованной преступностью и позже выпустили. Днем ранее, 7 августа, правоохранители задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш, однако их не выпустили. Причины задержания неизвестны.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. ЦИК уже признал их состоявшимися. Тихановская является главной соперницей действующего президента Александра Лукашенко, она стала участником предвыборной гонки вместо своего мужа, популярного блогера Сергея Тихановского, который задержан вместе с несколькими сторонниками по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

По тому же делу проходят задержанные в Белоруссии 33 россиянина, которых правоохранители назвали сотрудниками ЧВК Вагнера. Российская сторона настаивает, что группа контрактников ехала через Минск транзитом, ее задача состоит в охране объектов в одной из африканских стран.