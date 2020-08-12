Белорусам показали раскаявшуюся революционную молодежь

Белорусский государственный телеканал «Беларусь 24» показал сюжет с раскаявшейся революционной молодежью.

На кадрах задержанные белорусскими силовиками молодые люди говорят на камеру, что больше никогда не будут делать революцию.

Ранее телеканал «Беларусь 24» сообщал об «иностранном следе» в массовых акциях, подкупе протестующих и задержании предполагаемых координаторов беспорядков в Минске.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. В Бресте сотрудники правоохранительных органов стреляли на поражение боевыми патронами. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.