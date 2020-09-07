В ЕС рассказали о новой европейской ориентации белорусов

Белорусы сменили свою культурную самоидентификацию: они считают себя европейцами. Такое мнение о новой ориентации белорусского народа высказал глава Комиссии Европарламента (ЕП) по связям с Белоруссией Роберт Бедронь, сообщает ТАСС.

«Протесты, которые мы видим в Белоруссии, — речь там идет не только о государственных изменениях, но и о глубоких культурных изменениях, пересмотре самоидентификации белорусского народа. Белорусы все больше считают себя европейцами», — приводит агентство слова дипломата.

Он также призвал Евросоюз ввести санкции против властей Белоруссии, пересмотрев ее финансирование в рамках программ Восточного партнерства. Бедронь считает, что сейчас деньги от западноевропейских стран расходуются белорусским правительством не на те цели, на которые их стоит расходовать.

4 сентября сообщалось, что представители Евросоюза в очередной раз предложили свое посредничество в диалоге власти с народом.

В Белоруссии почти месяц проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».