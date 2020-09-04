ЕС вновь предложил Белоруссии посредничество в диалоге власти с народом

Евросоюз вновь предлагает Белоруссии посредничество в диалоге властей и народа. Об этом заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда ФРГ при ООН Гюнтер Заутер, сообщает РИА Новости.

«Евросоюз остается готовым предоставить помощь содействию национальному диалогу (...) Мы призываем правительство Белоруссии принять это предложение, не упустить возможность начать искренний диалог с народом Белоруссии», — приводит агентство реплику дипломата.

Заутер заверил, что в содействии национальному диалогу белорусов ЕС уделит внимание проблеме соблюдения основных свобод и прав человека.

В конце августа сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию как посредника, если политический кризис в стране не получится преодолеть без международной помощи.

В Белоруссии четвертую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».