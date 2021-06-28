Франция согласилась на ужесточение санкций против Белоруссии

Премьер-министр Франции Жан Кастекс согласился поддержать ужесточение санкций против белорусских властей. Об этом сообщает ТАСС.

Свое заявление политик сделал во время выступления на франко-германской парламентской ассамблее. Он пояснил, что правительство республики сделает это в том случае, если соответствующие инициативы поступят в Елисейский дворец. Какие конкретно меры Париж готов принять против Минска, пока не уточняется.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Брюссель также запретил передачу товаров и технологий военного и двойного назначения и услуги страхования для властей республики.

К этим рестрикциям также подключились Великобритания, США и Канада. Вашингтон также пообещал изучить вопрос о введении дополнительных ограничений. В свою очередь Минск заявил, что обязательно найдет способ ответить на западные санкции, однако так и не раскрыл набор мер в этом направлении. Позже стало известно, что министр иностранных дел Белоруссии мог контактировать с европейскими послами по вопросу освобождения политических заключенных на смягчение санкций.