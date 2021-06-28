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В ЕС посчитали «шагом к самоизоляции» призыв отозвать посла из Минска

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Фото: Unsplash

В Евросоюзе прокомментировали призыв Белоруссии отозвать посла ЕС из Минска для консультаций в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали посчитала такое решение белорусских властей «шагом к самоизоляции». По ее мнению, в момент кризиса необходимо сохранить открытыми каналы коммуникации.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на решение белорусских властей временно выйти из программы ЕС «Восточное партнерство» из-за новых санкций ЕС. По его словам, данный шаг приведет к дальнейшему росту напряженности, что будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ.

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