Белоруссия ответила на намерения ЕС ввести новые санкции

Европейскому союзу (ЕС) следует составить список стран, гражданам которых запретят полеты в Минск, а не вводить новые ограничения против республики, обвиняя ее в перевозке нелегальных мигрантов в Европу. Такое предложение выдвинул Департамент по авиации Министерства транспорта Белоруссии в ответ на намерения ЕС ввести очередной пакет санкций против Минска.

В ведомстве заявили, что белорусская авиакомпания «Белавиа» никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов, потому все обвинения абсолютно беспочвенны. Сотрудники департамента напомнили, что иракцы и граждане других стран Ближнего Востока прилетают в Минск туристическими группами и имеют на руках туристическую визу и билеты туда-обратно.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, ЕС мог бы для решения миграционного кризиса определить перечень государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на авиарейсах в Белоруссию. Отмечается, что Минск в свою очередь обязуется полностью реализовать соответствующее решение ЕС.

18 октября, глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что ЕС продолжает обсуждать миграционный кризис на белорусской границе, и пригрозил введением «весьма чувствительных» санкций против режима президента Александра Лукашенко.

Маас указал, что ЕС продолжит бороться с авиакомпаниями, которые участвуют в перевозке беженцев к границам европейских стран. По данным агентства, ЕС рассматривает введение санкций против туристических компаний, а также наложение полных санкций на национальную белорусскую авиакомпанию «Белавиа».