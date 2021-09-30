Белоруссия вооружилась российскими БТР-82А

В Белоруссию прибыла первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А, являющихся глубоко модернизированной версией БТР-80. Об этом сообщает Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, бронетехника поступит в 120-ю механизированную бригаду, Военную академию Белоруссии и в 72-й учебный центр в Печах. В ведомстве отметили, что перевооружение армии республики проходит в плановом порядке и направлено на замену гусеничной бронированной техники на колесную. Вторую партию БТР-82А в стране ожидают в ноябре.

Там добавили, что помимо бронетранспортеров в республику также поставили две единицы бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-К) на шасси БТР-80, предназначенные для оснащения механизированных бригад.

Ранее стало известно, что президенты Белоруссии и России согласовали перечень российского вооружения, которое до 2025 года будет поставлено белорусской армии. Александр Лукашенко заявил, что Минск закупит у Москвы оружие более чем на миллиард долларов.

Белорусский лидер также анонсировал поставки в Белоруссию самолетов, вертолетов, зенитных ракетных систем (ЗРС) и других средств противовоздушной обороны (ПВО) из России. По его словам, боевые машины, которые получит Минск, будут исчисляться десятками. В частности, отметил Лукашенко, Белоруссии могут передать ЗРС С-400, которые «очень нужны» стране.