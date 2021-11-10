Белорусские студенты приехали во дворец Лукашенко и увидели его автомат

Во время экскурсии в резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко гродненские студенты нашли его автомат. «Калашников» главы государства оказался выставлен в качестве экспоната во Дворце независимости. Про приезд студентов сообщает «БЕЛТА».

Студенты медицинского университета города Гродно посетили резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Экскурсию по Дворцу независимости для будущих медиков провела пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Среди прочих экспонатов студенты увидели и композицию с автоматом Лукашенко. Помимо оружия, там расположили форму белорусского ОМОНа, флаг Белоруссии с изображением Лукашенко и надписью: «За Батьку», несколько скульптур и картину с президентом и его сыном Николаем в военной форме.

Декан лечебного факультета медицинского университета Гродно Андрей Болтач после визита во дворец назвал патриотическое воспитание важным элементом университетского образования. Отзывы студентов о впечатлениях после экскурсии не приводятся.

Ранее Лукашенко в интервью рассказал о близких отношениях с бывшим главой Ливии Муаммаром Каддафи и экс-президентом Ирака Саддамом Хусейном. Белорусский лидер назвал их величайшими мыслителями.

С автоматом на публике Лукашенко впервые появился 23 августа 2020 года, во время массовых протестов после президентских выборов. Он облетел Минск на вертолете с ним в руках, а потом приземлился в резиденции, которую оцепили белорусские силовики. По площади вокруг дворца Лукашенко ходил тоже с автоматом и в бронежилете.