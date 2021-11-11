Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости и напомнил об общих ценностях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил польский народ с Днем независимости. Лукашенко выделил историческую связь между поляками и белорусами, которая сохраняется на протяжении столетий. Поздравление на сайте белорусского президента появилось на фоне миграционного конфликта между двумя странами.

«Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах», — говорится в обращении Лукашенко.

Лукашенко уверен, что, несмотря на политическую конъюнктуру, Польша и Белоруссия могут конструктивно сотрудничать и вместе реализовывать «прагматичные объединительные идеи». Фундаментом отношений с Варшавой должен быть принцип невмешательства во внутренние дела, убежден белорусский лидер.

В своих многочисленных высказываниях об отношениях белорусов с другими народами, Лукашенко не раз упоминал тему культуры. «Мы никогда не будем жить вне этого так называемого культурного мира, который создал русский, белорус и украинец — этого славянского мира. Это наша твердая убежденность», — заявлял политик в 2016-м году.

Польша празднует национальный День независимости 11 ноября. В этот день в 1918 году первое польское правительство возглавил Юзеф Пилсудский, организатор «Польских легионов», воевавших против России в Первой мировой войне. Пилсудский стал маршалом Польши после Советско-польской войны, по итогам которой Варшава получила территории западной Белоруссии. Национальный праздник в Польше учредили в 1937 году, в советское время он был отменен, но затем снова возрожден в 1980-е.