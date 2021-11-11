Польша отказала Еврокомиссии в посещении границы с Белоруссией

Власти Польши не разрешили представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки масштабов миграционного кризиса. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, передает ТАСС.

«Наш диалог с Польшей продолжается, у нас пока нет подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчеркиваем важность этого визита для нас», — отметил он.

Ранее 11 ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил об отказе стран Балтии и Польши принимать мигрантов из Белоруссии. В свою очередь командующий Национальными вооруженными силами страны Леонидс Калниньш предупредил о готовности латвийской армии ответить на обострение миграционного кризиса на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. 10 ноября собравшиеся на границе толпы мигрантов попытались прорваться заграждения и попасть в Польшу. Евросоюз начал готовить новые санкции против Лукашенко в связи с ситуацией.

