Меркель заявила о разных взглядах у Франции с Германией и России

Временно исполняющая обязанности (врио) канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Франции с Германией и России разные взгляды относительно причин того, что встреча в нормандском формате не состоялась. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось», — выразила мнение Меркель. Она добавила, что публикация переписки ничего не меняет и такая встреча должна пройти.