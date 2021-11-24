В Германии назвали неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Германская партия «Союз-90»/«зеленые», ранее выступавшая против реализации газопровода «Северный поток-2», назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении проекта. Об этом эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур заявил в интервью агентству Reuters.

«Новые санкции США неприемлемы даже для противников "Северного потока-2". Именно мы, "зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — заявил он.

Нурипур отметил, что в партии по-прежнему считают газопровод «ошибкой» германского правительства, однако, подчеркнул политик, США к «Северному потоку-2» не имеют никакого отношения.

Подобные заявления со стороны «зеленых» звучат впервые. В ближайшую среду будет представлен коалиционный договор. Партия войдет в следующее правительство ФРГ, и ее члены, как ожидается, возглавят МИД и новое министерство экономики и климата.

Ранее министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2». В публикации утверждается, что решение принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

