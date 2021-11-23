Кремль отреагировал на санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле считают новые санкции США против «Северного потока-2» незаконными и неправильными. О такой реакции на ограничительные меры рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России к новым санкциям в отношении «Северного потока-2» относятся негативно. «Санкции по "Северному потоку" — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона», — заявил Песков и подчеркнул, что ограничительные меры являются неправильным шагом на фоне попыток США развивать диалог с Россией.

О новых санкциях сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, меры коснутся компании Transadria Ltd, которая участвует в реализации проекта «Северный поток-2», и находящегося в ее собственности корабля «Марлин». Название еще одного судна, попавшего под санкции, Блинкен не уточнил. При этом США сделали исключение и не стали вводить санкции против немецкого судна, связанного со строительством газопровода.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уже отреагировал на решение США, подчеркнув, что диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. По его мнению, ограничительные меры направлены против российского нефтегазового экспорта Европу, и поэтому могут рассматриваться как недобросовестная конкуренция, подрывающая принципы свободного рынка. Антонов также отметил, что Россия отрицает обвинения в использовании газа как оружия.

Ранее в ноябре процесс сертификации «Северного потока-2» был приостановлен. В Федеральном сетевом агентстве (регулятор ФРГ) уточнили, что процедура продолжится, как только «Газпром» создаст дочернюю компанию в ФРГ для германской части магистрали — это необходимо для соответствия проекта Газовой директиве ЕС.