США сделали исключение из санкций против «Северного потока-2» для одного судна

США сделали исключение и приняли решение не вводить санкции против немецкого судна, связанного со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным американского агентства, судно Blue Ship упоминается в докладе, подготовленном администрацией президента США Джо Байдена для конгресса в преддверии введения новых ограничительных мер. Тем не менее, оно не подверглось санкциям, так как принадлежит компании, которая «тесно связана с правительством Германии», отмечают в Bloomberg.

Ранее сообщалось, что США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». По словам госсекретаря Энтони Блинкена, новые ограничительные меры коснутся «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящегося в ее собственности корабля «Марлин». Название второго судна глава Госдепа уточнять не стал.

