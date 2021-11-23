Посол России оценил новые санкции США против газопровода «Северный поток-2»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил новые санкции США против газопровода «Северный поток-2», анонсированные ранее. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

Антонов подчеркнул, что диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. «Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — добавил он.

Кроме того, Россия категорически отвергает обвинения относительно российской энергетической политики. «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», — сказал российский посол. По его словам, Россия на практике доказала, что является надежным партнером в энергетической сфере.

О том, что США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2», ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, рестрикции коснутся одной компании и двух судов, участвовавших в строительстве газопровода. Речь идет о «связанной с Россией компанией» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле «Марлин». Название другого судна Блинкен не раскрыл.