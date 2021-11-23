США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

США планируют ввести санкции против связанных с «Северным потоком-2» компании и судов

США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, рестрикции коснутся одной компании и двух судов, участвовавших в строительстве газопровода. Речь идет о «связанной с Россией компанией» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле «Марлин». Название другого судна Блинкен не раскрыл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении «Северного потока-2». По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Вместе с тем он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток-2».

В октябре сообщалось, что администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.

