Американские сенаторы предложили добавить санкций против «Северного потока-2»

Группа сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената США по международным отношениям, предложила добавить санкции против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США на 2022 год. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее предложение направили шестеро законодателей во главе с Ришем.

Как уточняется в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, поправки в закон об ассигнованиях на оборону США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022 финансовый год были внесены, чтобы «остановить "Северный поток-2"». Поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Санкции также предполагают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз, полученных лицами, которые связаны с проектом.

«Пока администрация продолжает игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы продолжим продвигать законодательные инициативы, которые защищают наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам злонамеренного влияния Кремля», — отметил Риш.

Ранее депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, считает парламентарий.

8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску.