Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest рассказали о «жалкой капитуляции» президента США Джо Байдена перед Россией. По их мнению, слабость нынешнего американского лидера стала причиной двух поражений Вашингтона во внешней политике.

В первую очередь речь идет о том, что лидер «позволил» достроить «Северный поток-2», при этом отменив газопровод Keystone XL и подавив нефтегазовый сектор Соединенных Штатов. Авторя статьи подчеркнули, что энергетическая независимость страны осталось в прошлом, что «идет на пользу» российскому лидеру Владимиру Путину, но подрывает национальную безопасность.

Обозреватели напомнили, что Байден баллотировался как «ястреб» — сторонник эскалации отношений с Россией, и обещал Кремлю жесткий ответ «Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым провалом», — отметили они.

Берман и Гилл назвали вторым поражением реакцию России на обращение США к государствам Средней Азии о возможности базирования там американских войск. По их словам, Москва ясно дала понять, что не потерпит военных объектов в Узбекистане или Киргизии, но предложила размещение на собственных базах. Авторы указали, что Байден «принял это предложение во внимание», что было недопустимо при администрации экс-президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Nord Stream 2 заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.

