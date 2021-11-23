Политолог оценил введение США новых санкций против «Северного потока-2»

Российский политолог Марат Баширов оценил планы США ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, после заявления главы Госдепа Энтони Блинкена о новых ограничительных мерах против проекта «немцы вздрогнули и помчались покупать дрова и шубы». «И зря... Внутриполитические танцы в США имеют причудливый характер», — отметил эксперт. Баширов также подчеркнул, что Киеву издевательски бросили кость, чтобы он не мешал «дядям договариваться».

Ранее Блинкен заявил, что США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2». По его словам, рестрикции коснутся одной компании и двух судов, участвовавших в строительстве газопровода. Речь идет о «связанной с Россией компанией» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле «Марлин». Название другого судна Блинкен не раскрыл.

